Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:00 (11.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Вчера вечером россияне обстреляли села Подолы Купянского района и Волчанские хутора Чугуевского района. В результате одна женщина погибла, двое мужчин ранены.

— На Юге силы обороны за минувшие сутки ликвидировали 73 оккупантов, еще более 200 получили ранения.

— В Ровенской области продолжают укреплять территорию у границы с Беларусью.

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