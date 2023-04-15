Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:00 (15.04.2023)
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- За прошедшие сутки россияне нанесли 9 авиационных и 19 ракетных атак по территории Украины, сообщает Генштаб.
- Накануне российская армия обстреляла Волчанскую больницу на Харьковщине, ранена 62-летняя сотрудница медучреждения, сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
- В Конгрессе США готовят санкции против окружения премьер-министра Венгрии, об этом пишет издание The Guardian.
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