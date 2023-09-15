Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:00 (15.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В ночь на 14 сентября военная контрразведка СБУ и ВМС Украины уничтожили комплекс ПВО Триумф в Евпатории временно оккупированного Крыма.

– ВСУ ударили по двум патрульным кораблям РФ в Черном море.

– США наложили новые санкции на российских олигархов, чиновников и компании, помогающие военно-промышленному комплексу РФ.

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