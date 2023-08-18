Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:00 (18.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— За минувшие сутки враг нанес 53 авиаудара по нашим позициям и прифронтовым населенным пунктам.

– Британия закупит для Украины средства ПВО. Лондон заключил три контракта почти на 115 млн. долларов.

– Укрзализныця показала, как борется с перекупами билетов в Польшу, из-за которых украинцы не могут приобрести билеты в кассах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.