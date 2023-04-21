Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:00 (21.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Россияне снова обстреляли приграничье Черниговщины. Снаряд попал в жилой дом. Один человек погиб, еще 2 ранены.
— Под вражеским ударом Великописаревская и Белопольская общины Сумской области. Рашисты били из минометов, артиллерии и гранатометов. Чудом обошлось без погибших и раненых.
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