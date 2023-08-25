Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:00 (25.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Джозефом Байденом и поблагодарил его за поздравление с Днем Независимости.
– Норвегия передаст Украине истребители F-16.
– В Калужской, Курской и Тульской областях России ночью раздалась серия взрывов.
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