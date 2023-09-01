Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 07:30 (01.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов показал успешные испытания ракетного оружия украинского производства.

— Пять российских противопехотных мин обезвредили украинские саперы на пути миссии МАГАТЭ, приехавшей для ротации на захваченную россиянами ЗАЭС.

– Высший антикоррупционный суд избрал предохранитель первому заместителю министра агрополитики.

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