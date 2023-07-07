Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:30 (07.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.07.2023.

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— 57 авиационных ударов и более полусотни обстрелов из реактивных систем залпового огня нанесли оккупанты по Украине за минувшие сутки, сообщают в Генштабе.

— “Путин находится в очень сложной ситуации. Соединенным Штатам следует продолжать закручивать гайки”. Так считает бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус.

— Как действовать Украине, если саммит НАТО не оправдает ожиданий – совет дал бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. И подчеркнул – не следует воспринимать это как катастрофу, “есть жизнь и после саммита”. Украине “нельзя казаться, надо и дальше идти по избранному пути”.

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