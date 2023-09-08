Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:30 (08.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Украинская ПВО готовится к возможным российским атакам по нашей энергосистеме в осенне-зимний период.
– С первого октября в Украине вернут штрафы за торговлю без кассовых аппаратов.
– Глава МИД Литвы надеется, что переговоры о вступлении Украины в ЕС начнутся в этом году.
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