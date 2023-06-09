Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:30 (09.06.2023)

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— По меньшей мере, 8 гражданских пострадали в результате вечерней ракетной атаки на Уманщине в Черкасской области. В частности, двое пострадавших в тяжелом состоянии. По данным местной областной военной администрации, зафиксировано два прилета.

– На левобережье Херсонщины оккупанты бросили людей на произвол судьбы и это – абсолютно сознательный выбор российского руководства. Об этом в ночном обращении отметил Владимир Зеленский.

– Берега Каховского водохранилища могут быть не пригодными для жизни десятилетиями, об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

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