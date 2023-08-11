Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:30 (11.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– За минувшие сутки наши пилоты нанесли 10 ударов по районам сосредоточения вражеской силы.
– Силы обороны эффективно сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.
– Финляндия стремится расширить американский контингент на своей территории.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.