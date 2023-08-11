Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:30 (11.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– За минувшие сутки наши пилоты нанесли 10 ударов по районам сосредоточения вражеской силы.

– Силы обороны эффективно сдерживают наступление российских войск на Купянском и Лиманском направлениях.

– Финляндия стремится расширить американский контингент на своей территории.

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