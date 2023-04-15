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Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:30 (15.04.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

  • 2-летний мальчик погиб и 14-летняя девушка ранена в результате массированного ракетного удара по Славянску в Донецкой области. Всего вражеская атака унесла жизни 9 человек, еще 21 — ранен.
  • Один человек ранен из-за российских обстрелов на Черниговщине. По информации ОК Север, вечером противник нанес удар управляемыми авиабомбами по промышленному объекту в Семеновском районе.
  • По последним сообщениям от Генштаба, самые жестокие бои продолжаются за Марьинку и Бахмут. Враг продолжает попытки наступления. За прошедшие сутки было отбито 56 атак врага.

Факты ICTV
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