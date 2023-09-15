Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:30 (15.09.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.
– Накануне свой профессиональный праздник отмечали украинские воины-танкисты.
– Российских оккупантов вытеснили еще с нескольких позиций у Бахмута, об этом заявляет Институт изучения войны.
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