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Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:30 (15.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

– Накануне свой профессиональный праздник отмечали украинские воины-танкисты.

– Российских оккупантов вытеснили еще с нескольких позиций у Бахмута, об этом заявляет Институт изучения войны.

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