Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:30 (21.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Рашисты за прошедшие сутки нанесли по Украине 23 авиационных удара и совершили почти 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

— Украина рассчитывает, что летом на саммите НАТО в Вильнюсе получит политическое приглашение в Альянс. Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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