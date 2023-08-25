Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:30 (25.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Во временно оккупированном Крыму этой ночью было громко. Местные сообщали о взрывах в Симферополе, Севастополе, Саках, вблизи мысов Тарханкут и Меганом.

— Вечером и на рассвете были слышны громкие взрывы в Одессе. Воздушные силы и местные власти сообщали о ракетной опасности и работе ПВО.

— За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли семь ракетных и 47 авиационных ударов, а также совершили 69 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

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