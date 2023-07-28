Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 07:30 (28.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.07.2023.

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— Кремль из-за своих пропагандистов пытается убедить россиян, что украинское контрнаступление провалилось. До этого заключения дошли аналитики Американского института изучения войны.

– Украина благодарна партнерам, которые откликнулись и готовы усилить нашу противовоздушную оборону. Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Владимир Зеленский.

– Еще одного агента российской разведки, готовившего новую воздушную атаку РФ по Харькову, задержали сотрудники службы безопасности. Завербованный врагом злоумышленник выслеживал места базирования наших сил обороны и размещения военной техники.

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