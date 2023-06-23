Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 08.30 (23.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— По ситуации в Украине сегодня соберется Совет Безопасности ООН. Будут обсуждать, в частности, последствия подрыва Каховской ГЭС и угрозе теракта на Запорожской АЭС. Заседание пройдет по инициативе Соединенных штатов и Албании.

– Россияне показательно для своих пропагандистских СМИ снимают материалы о предоставлении помощи жителям оккупированного левобережья Херсонщины.

— По меньшей мере 4 российских офицера были ликвидированы сегодня в Мариуполе. О “недобром” утро для оккупантов сообщили партизаны Мариупольского сопротивления. Впоследствии информацию подтвердил и советник городского головы Петр Андрющенко.

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