Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:00 (01.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В России с утра в разных регионах слышны взрывы.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов открыл некоторые подробности производства новой украинской ракеты.

— Грант Шеппс стал новым министром обороны Великобритании – после того, как Бен Уоллес накануне официально ушел в отставку с занимаемой с 2019 года должности.

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