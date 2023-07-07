Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:00 (07.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.07.2023.

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Два человека погибли этой ночью на Днепровщине в результате вражеской атаки беспилотниками. Как сообщили в тамошней обладминистрации, обломки упали на ехавший по трассе автомобиль. Еще один Шахед попал по частному предприятию в Криворожском районе.

Во Львове уже 10 погибших и 42 раненых – из них трое детей. Спасатели всю ночь разбирали завалы на месте, куда сутки назад попали российские ракеты.

На деоккупированной части Херсона российские военные с беспилотника сбросили взрывчатку вблизи пункта выдачи гуманитарной помощи. Раненая женщина. Произошло это в одном из сел Новоалександровской общины, сообщили в областной прокуратуре.

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