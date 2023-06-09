Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:00 (09.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Россия накануне вечером снова обстреляла борющийся со стихией Херсон. В результате обстрелов ранена женщина. В селе Днепровское пострадали 5 человек, а в Бериславе ранены два человека, одна женщина погибла.
— В Житомирской области погиб один человек, также есть раненые в результате ночного удара по жилому сектору Звягеля, об этом сообщил Звягельский горсовет.
— Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, об этом в свежей сводке сообщает Генштаб ВСУ.
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