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Орест Дрималовский
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:00 (14.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.07.2023.
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В России ночью расцветал хлопок. Сразу несколько взрывов раздавались в двух регионах — в Воронеже и Курской области. Об этом сообщают местные паблики..
— На ЗАЭС до сих пор остаются около 500 оккупантов. Россияне используют станцию для обстрелов населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.
– Украинское контрнаступление продолжается. ВСУ продолжают продвигаться вперед к югу от города Бахмут и закрепляются на новых рубежах.
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