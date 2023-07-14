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Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:00 (14.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.07.2023.

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В России ночью расцветал хлопок. Сразу несколько взрывов раздавались в двух регионах — в Воронеже и Курской области. Об этом сообщают местные паблики..

— На ЗАЭС до сих пор остаются около 500 оккупантов. Россияне используют станцию для обстрелов населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.

– Украинское контрнаступление продолжается. ВСУ продолжают продвигаться вперед к югу от города Бахмут и закрепляются на новых рубежах.

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