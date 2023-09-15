Новости ICTV факты — пресс-релиз на 08:00 (15.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Херсонской области объявили обязательную эвакуацию семей с детьми из районов, страдающих от постоянных обстрелов.

– Президент Украины Владимир Зеленский накануне иудейского Нового года встретился с представителями украинской еврейской диаспоры.

– Болгария отменила запрет на импорт украинского зерна.

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