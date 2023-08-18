Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:00 (18.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— За минувшие сутки ВСУ уничтожили два вражеских ударных вертолета и два ЗРК.

– Только Украина будет решать, когда наступят условия для любых переговоров с Россией – Столтенберг.

– Президент Владимир Зеленский уже подписал указ об увольнении всех областных военкомов.

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