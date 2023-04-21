Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:00 (21.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Рашисты этой ночью запустили по Украине 11 дронов-камикадзе. Нашим силам ПВО удалось уничтожить 10 из них. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

— Накануне вечером в российском Белгороде раздался мощный взрыв, который произошел прямо посреди улицы в центре города.

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