Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:00 (21.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.07.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Украинская авиация за минувшие сутки 8 раз била по районам сосредоточения вражеского личного состава. Ракетники и артиллеристы уничтожили 10 артсредств россиян, сожгли 2 системы ПВО, 2 станции РЭБ и еще 4 важных объекта.

– Соединенные Штаты предоставят дополнительные пакеты военной помощи Украине – заявили в Пентагоне. Уверили, что настроены на долгосрочную поддержку.

– Школьники из Мукачевской общины собрали почти полтора миллиона гривен для защитников. Все передали на Армию дронов.

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