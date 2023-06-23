Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:00 (23.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Этой ночью российские террористы снова нанесли массированный ракетный удар. В Воздушных силах сообщили, что все 13 крылатых ракет Х-101/Ха-555, которыми оккупанты хотели попасть в военный аэродром в Хмельницкой области, уничтожены.

— В Херсонской области постепенно спадает вода. Но из-за этого на левом берегу активизировались россияне. Там враг пытается занять, утраченные после подрыва Каховской ГЭС, позиции, сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.

— Предоставить Украине конкретный и доступный механизм для вступления в НАТО уже на ближайшем саммите в июле. С таким призывом к Президенту Джо Байдену обратился Конгресс США.

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