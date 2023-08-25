Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:00 (25.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Украина на пороге прорыва фронта в ходе контрнаступления. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами Валерий Залужный во время одного из разговоров с американскими чиновниками.
– Продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении. Наши воины закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
– 1300 работников Центра экстренной медицинской помощи Черкасщины перевели свою премию на нужды защитников неба.
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