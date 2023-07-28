Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:00 (28.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.07.2023.
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— 14 лет за решеткой проведет информатор оккупантов, который приводил российские ударные дроны на позиции ВСУ под Лиманом.
— Эксдепутату Аристову, отдыхавшему на Мальдивах, сообщили о подозрении. Ему инкриминируют служебный подлог.
— Недавно прошел конгресс “Ши Конгресс” — первое в Украине масштабное бизнес-событие для женщин.
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