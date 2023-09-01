Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:30 (01.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Один ракетный удар и по меньшей мере 44 авиационные атаки. Таковы последствия враждебной активности за прошедшие сутки, сообщили в генштабе ВСУ.

– Все пять храмов города Смела на Черкасщине присоединились к Православной Церкви Украины.

– В Киеве состоялась презентация новой книги известного историка, профессора Гарвардского университета Сергея Плохия.

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