Андрей Ковальский, Журналист и ведущий Факты. Спорт
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:30 (07.07.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.07.2023.
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Двое мужчин погибли ночью на Днепропетровщине – на них упали обломки сбитого Шахеда. В Командовании Воздушных Сил сообщили — в общей сложности этой ночью враг запустил по Украине 18 иранских дронов. 12 из них – ликвидировала украинская ПВО.
— Украинских пилотов будут учить на истребителях F-16 в Румынии. Для этого на территории страны будет создан региональный учебный центр. Он будет доступен союзникам и партнерам Румынии в НАТО.
– В Украине презентовали проект автошкол для людей с инвалидностью. На базе МВД таких пока 5, у них относительно немногие учащиеся. Однако необходимость создания таких заведений огромна.
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