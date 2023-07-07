Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:30 (07.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.07.2023.

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— Двое мужчин погибли ночью на Днепропетровщине – на них упали обломки сбитого Шахеда. В Командовании Воздушных Сил сообщили — в общей сложности этой ночью враг запустил по Украине 18 иранских дронов. 12 из них – ликвидировала украинская ПВО.

— Украинских пилотов будут учить на истребителях F-16 в Румынии. Для этого на территории страны будет создан региональный учебный центр. Он будет доступен союзникам и партнерам Румынии в НАТО.

– В Украине презентовали проект автошкол для людей с инвалидностью. На базе МВД таких пока 5, у них относительно немногие учащиеся. Однако необходимость создания таких заведений огромна.

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