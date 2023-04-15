Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:30 (15.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Пентагон ускорит производство противотанковых ракетных комплексов Javelin и переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Американское Минобороны уже заключило договор, более чем на $215 млн с производителем Aerojet Rocketdyne.
- Россияне запрещают уезжать из оккупированной территории без российского паспорта. Об этом сообщает Центр национального сопротивления. На каждом блокпосте гарантирована углубленная проверка, а то и задержание.
- В Молдавии лидера пророссийской партии, олигарха Шора приговорили к 15 годам тюрьмы. Об этом в Facebook сообщила президент страны Мая Санду.
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