Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:30 (18.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— За минувшие сутки враг нанес 53 авиаудара по нашим позициям и прифронтовым населенным пунктам.
— Вчера около 23 часов в районе Севастополя были атакованы два российских корабля.
– Турция впервые прокомментировала атаку России на сухогруз в Черном море.
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