Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 08:30 (21.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
– Россияне снова обстреляли деоккупированную часть Херсонщины. В результате удара два человека погибли, еще трое ранены.
— Снова удар по Запорожской области. Во время обстрела села Малая Токмачка вражеская мина упала на частный двор. Погибла целая семья – 54-летний мужчина и 65-летняя женщина.
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