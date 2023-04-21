Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 08:30 (21.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Россияне снова обстреляли деоккупированную часть Херсонщины. В результате удара два человека погибли, еще трое ранены.

— Снова удар по Запорожской области. Во время обстрела села Малая Токмачка вражеская мина упала на частный двор. Погибла целая семья – 54-летний мужчина и 65-летняя женщина.

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