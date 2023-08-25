Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 08:30 (25.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 25.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Этой ночью российские войска дважды атаковали Одесщину ракетами.

— Из Градов и тяжелой артиллерии оккупанты этой ночью обстреляли Никопольскую общину на Днепропетровщине.

– В Калужской, Курской и Тульской областях России ночью раздалась серия взрывов.

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