Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 08:30 (28.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.07.2023.

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— В Донецкой области бойцы 35 бригады морской пехоты деоккупировали Старомайорское. В настоящее время силы обороны зачищают деревню и закрепляются на новых позициях.

— В общей сложности российские потери личного состава оценивают почти в 245 тысяч. С начала полномасштабного вторжения наши защитники сожгли 4190 российских танков, более 8 тысяч боевых бронированных машин. А еще более 4775 артиллерийских систем. Также уничтожены около 700 систем залпового огня, 458 систем ПВО.

— Украинские артиллеристы все больше применяют на передовой редкие реактивные установки “Бастион-02”. Эта отечественная реактивная система имеет удлиненную колесную базу, позволяющую размещать дополнительный боекомплект.

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