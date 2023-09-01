Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:00 (01.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Сегодня ночью украинские воздушные силы сбили одну из двух российских крылатых ракет – заявили в командовании.

— Под Бахмутом украинские бойцы за одну ночь уничтожили технику оккупантов стоимостью более 5 млн долларов.

– Секретарь Совета нацбезопасности Алексей Данилов показал успешные испытания ракетного оружия украинского производства.

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