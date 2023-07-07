Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:00 (07.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.07.2023.

В новом выпуске программы Факты ICTV для Единых новостей смотрите:

— 10 погибших и более 4 десятков пострадавших. Таковы последствия вчерашней ракетной атаки россиян по Львову и области. Спасательная операция завершена.

— Россия и дальше терпит ощутимые потери на поле боя. В общей сложности почти 233 тысячи оккупантов погибли, ворвавшись на наши территории. Таковы последние данные Генштаба.

– Соединенные Штаты сегодня объявят о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов.

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