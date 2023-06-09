Юлия Сеник, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:00 (09.06.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— В результате ночной ракетной атаки со стороны российских оккупантов один человек погиб, еще трое ранены в Житомирской области.
— Мощный взрыв накануне вечером произошел во временно оккупированном Бердянске Запорожской области, об этом сообщил законный мэр Мелитополя Иван Федоров, добавив, что ночь у оккупантов выдалась неспокойной, потому что те суетятся и перевозят технику.
— В Херсонской области начала падать вода, об этом заявил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Но несмотря на это, призвал херсонцев не подвергать себя опасности и выезжать из зоны подтопления.
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