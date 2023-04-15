Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:00 (15.04.2023)
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- За прошедшие сутки российская армия 96 раз обстреляла Херсонщину, 8 человек получили ранения. Россияне выпустили около 500 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации.
- Во временно оккупированном Новокаховском районе Херсонской области россияне сливают смазку из электротрансформаторов. Поэтому жители отдельных улиц остаются без электричества. Об очередном случае мародерства со стороны оккупантов сообщили в Генштабе.
- Во временно оккупированном Мелитополе третий день, как действуют пешие блокпосты. О том, что захватчики начали дополнительный террор и прессинг среди гражданского населения, сообщил мэр города Иван Федоров в эфире национального телемарафона.
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