Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:00 (18.08.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— США одобрили отправку Украине американских истребителей F-16 из Дании и Нидерландов, как только завершится подготовка украинских пилотов.

– Президент Владимир Зеленский уже подписал указ об увольнении всех областных военкомов.

— Накануне над Николаевщиной силы ПВО уничтожили два разведывательных российских беспилотника.

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