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Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:00 (23.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Ракета ХА-101, которыми Россия атаковала Украину, является одной из новейших, на уровне с Кинжалом. Эти ракеты продолжают производить, предприятие работает. Поэтому ужесточения санкций нужны, чтобы максимально ограничить Россию в получении запчастей для ракет. Это подчеркнул спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат.

— После подрыва россиянами Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище упал до критической точки. Как следствие, уже почти 2 недели в Никопольском районе отсутствует централизованное водоснабжение. От береговой линии в зависимости от местности вода отошла на десятки метров, а тысячи людей просто вынуждены выживать.

— Рэйчел Рэй – известная американская кулинарка, телеведущая и писательница посетила во Львове больницы, куда раньше за собственные деньги купила уникальный аппарат для офтальмологических операций.

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