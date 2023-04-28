Елена Фроляк, Руководитель информационной службы Факти ICTV, телеведущая
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 7:00 (28.04.2023)
В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
- Число погибших от ракетного удара по многоэтажке в Умани Черкасской области увеличилось. Трое убитых достали из-под завалов. Четвертый человек скончался в больнице. Еще 17 жителей получили ранения.
- Два человека ранены и в Украинке на Киевщине. Обломки сбитой ракеты повредили многоэтажку.
- Этой ночью во время массированного ракетного обстрела в Днепре погибли 2-летняя девочка и молодая женщина, еще 4 человека пострадали.
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