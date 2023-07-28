Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:00 (28.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 28.07.2023.

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Украинские воины выбили оккупантов из одной из посадок в окрестностях села Берховка, недалеко от Бахмута. Бойцы 57 бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко заняли враждебные позиции без потери.

– В случае “серьезного инцидента” с вагнеровцами Евросоюз допускает полную изоляцию Беларуси.

– На Волыни провели обучение на случай аварии на атомной станции. Отрабатывали эвакуацию населения. Задействовали все службы, которые при реальной угрозе должны своевременно и эффективно сработать.

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