Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 09:30 (01.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 01.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Украинское контрнаступление сейчас активно продолжается на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

– Результаты проверок ВЛК станут известны через две – три недели.

– 1 сентября в Украине стартует церковная календарная реформа.

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