Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 09:30 (07.07.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.07.2023.

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— Этой ночью оккупанты запустили по правому берегу Херсонщины ракеты С-300. Под удар попали населенные пункты Ингулец, Высокое и Александровка. Об этом сообщила руководитель объединенного прессцентра Сил обороны юга — Наталья Гуменюк.

— Президент Чехии Петр Павел не видит иного способа окончания войны, кроме победы Украины. Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, прибывшим в Прагу после своего визита в Болгарию.

— “Мечта” за донат для ВСУ. В Николаеве мастер и волонтер Виктория Сокол изготовила точную копию самолета “Мрия”, который оккупанты уничтожили в прошлом году. Уменьшенную копию Виктория выставила на аукцион, чтобы собрать миллион гривен для батальона аэроразведки.

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