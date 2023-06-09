Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 09:30 (09.06.2023)

В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— В Минздраве напоминают, ни в коем случае не употреблять рыбу из обмелевшего Каховского водохранилища. Ни один способ приготовления не сделает мертвую рыбу безопасной.

– Вода в Херсоне за ночь отошла на 20 сантиметров. Однако ситуация сложная. Только на правобережье под водой оказались почти 3,5 тысяч домов. Полиция, чрезвычайники, волонтеры работают в режиме нон-стоп.

— 30 домов повреждены, 6 разрушены, один человек погиб и трое пострадали. Такая уточненная информация о последствиях ночной атаки России в Украину поступила от ГСЧС.

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