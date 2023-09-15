Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:30 (15.09.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.09.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали еще 470 захватчиков.

– Сенатор-республиканец Митт Ромни объяснил, почему поддержка Украины выгодна США.

– Сегодня ночью и утром россияне выпустили 17 дронов-камикадзе по Украине. Все они были сбиты нашей ПВО.

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