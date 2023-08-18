Татьяна Высоцкая, ведущая программы Вікна-новини
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:30 (18.08.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 18.08.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Специалисты продолжают работать над восстановлением поврежденных энергоблоков – ДТЭК.
— Сегодня Печерский суд Киева снова будет решать, держать ли дальше в СИЗО судью Алексея Тандыра.
— США окончательно одобрили отправку F-16 для Украины из Дании и Нидерландов.
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