Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:30 (21.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Рашисты 63 раза в течение последних суток открывали огонь по Херсонщине. 2 человека погибли, еще 3 получили ранения.

— Россияне не прекращают обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. За прошедшие сутки под огнем окупантов были Казачья Лопань, Гоптовка и Волчанск. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

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