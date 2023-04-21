Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:30 (21.04.2023)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:
— Рашисты 63 раза в течение последних суток открывали огонь по Херсонщине. 2 человека погибли, еще 3 получили ранения.
— Россияне не прекращают обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. За прошедшие сутки под огнем окупантов были Казачья Лопань, Гоптовка и Волчанск. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
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