Видео
Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Была на 17-й неделе беременности: мужчина столкнул свою жену со скалы
Отрезали голову еще живому: в соцсетях распространили видео казни украинского военнопленного
Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Травили и били: на Черниговщине подростки издевались над девочкой и снимали это на видео
Психологический слом произошел. Z-сообщество начинает осознавать – России не выиграть эту войну
Оксана Гутцайт, Ведущая программы Факты

Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:30 (21.04.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 21.04.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

— Рашисты 63 раза в течение последних суток открывали огонь по Херсонщине. 2 человека погибли, еще 3 получили ранения.

— Россияне не прекращают обстреливать приграничные и прифронтовые населенные пункты Харьковского, Купянского и Чугуевского районов. За прошедшие сутки под огнем окупантов были Казачья Лопань, Гоптовка и Волчанск. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

Факты ICTV
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Популярные видео
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 11:00 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:30 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 10:00 (15.04.2023)
випуск
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 00:00 (18.04.2023)
випуск
Больше видео
Украинская молитва в лавре: как Епифаний провел литургию в Вербное воскресенье
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:30 (21.04.2023)
Заявление Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси: реакция мира и какая угроза для Украины
Ядерна зброя
Тренируются уничтожать врага! Как выглядит подготовка нового подразделения полиции “Лють”
Новости Факты ICTV — выпуск новостей за 09:30 (21.04.2023)
Почему некоторые города без горячей воды после отмены регулируемой цены на газ
гаряча вода, комунальник, Київптеплоенерго, Відключення води Київ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь