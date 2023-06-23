Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 09:30 (23.06.2023)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 23.06.2023. В новом выпуске программы Факты ICTV для Єдиних новин смотрите:

– Сегодня нет никаких причин употреблять таблетированные препараты йода или его растворы – призывает Государственный научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

– Украинские войска медленно, но постепенно продвигаются на Бахмутском направлении и разбивают фланги, где окопались россияне. Один из активных участков фронта возле Клещиевки.

— нужно сохранять спокойствие. Службы готовятся к чрезвычайным событиям и ситуациям, в том числе и к возможному теракту на Запорожской атомной станции. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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